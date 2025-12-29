Exportaciones peruanas de cobre y oro crecieron 12 y 43 % hasta septiembre

En esos nueve meses del año, las exportaciones cupríferas encabezaron los productos mineros exportados, al representar el 30,3 % del total de las exportaciones peruanas, indicó el Boletín Estadístico Minero del ministerio.

Su principal destino ha sido China (76,3 %), seguido de Japón (6,6 %) y España (3,1 %), lo cual confirma el rol estratégico de este metal en Asia Oriental.

La producción mensual de cobre en septiembre ascendió a 2.638 millones de dólares, el mayor monto registrado en 2025, lo que consolidó la tendencia de incremento mensual desde julio pasado.

A su vez, las exportaciones de oro sumaron 15.743 millones de dólares, lo que significó un alza de 43,1 % y representó el 24,4 % del total exportado.

Las ventas de oro al exterior se dirigieron a India (25 %), Canadá (20 %) y Emiratos Árabes Unidos (16,9 %).

En septiembre último, las exportaciones auríferas alcanzaron un pico de 2.091 millones de dólares, el mayor valor del año, con una subida de 46,9 %, respecto al mismo mes de 2024.

En tanto, las exportaciones acumuladas de plata alcanzaron 122 millones de dólares, lo que representó un incremento de 33,1 %.

Igualmente, septiembre fue el mejor mes para el desempeño de las exportaciones de plata, con ventas por 21 millones de dólares y un alza de 137,6 % interanual, debido al alza del precio internacional (38,7 %) y el fuerte aumento del volumen exportado.

Por su parte, las exportaciones de zinc, en el periodo de enero-septiembre de 2025, ascendieron a 1.969 millones de dólares, al crecer 19,3 % respecto al mismo periodo de 2024, en un contexto de mercado internacional más ajustado, restricciones en fundiciones y mayores expectativas de demanda en Asia.