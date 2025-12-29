Funcionario ONU reafirma soberanía de Somalia tras reconocimiento israelí de Somalilandia

En una sesión dedicada a la situación en Somalia, Khiari recordó que el Consejo de Seguridad ha reafirmado de manera reiterada el respeto a la soberanía, la independencia política y la unidad del país africano.

Khiari instó también a Somalia y a 'Somalilandia' a retomar un "diálogo pacífico y constructivo", recordando el Comunicado de Yibuti de 2023 como marco para las negociaciones entre ambas partes.

"Pedimos a ambas partes que se abstengan de cualquier acción que pueda agravar aún más la situación", agregó.

Por su parte, el representante de Somalia, Abukar Osman, condenó la acción de Israel porque es "nulo" porque "vulnera los principios de Naciones Unidas".

"Buscan fragmentar el territorio, tenemos que rechazar en los términos más claros este anuncio", dijo, y pidió a los estados miembros que rechacen de manera unida esta acción, un "atentado contra el ordenamiento jurídico internacional".

Israel reconoció oficialmente el pasado viernes a Somalilandia como un "Estado independiente y soberano", según indicó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El reconocimiento de Israel, primer país del mundo que da ese paso, se ha topado con un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

La Liga Árabe -formada por 22 países, incluida Somalia- afirmó el domingo que el reconocimiento constituye un "atentado" contra la seguridad regional, e instó a aplicar a Israel "medidas jurídicas, económicas, políticas y diplomáticas".

El Gobierno federal de Somalia también rechazó categóricamente la medida, afirmando que ningún actor externo tiene autoridad para modificar su unidad o configuración territorial.

La declaración somalí señaló que cualquier reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel u otros países carece de validez legal y política y que acciones de este tipo pueden desestabilizar la región y aumentar tensiones internacionales.

El 27 de diciembre, ambas cámaras del Parlamento somalí también condenaron el reconocimiento israelí, considerándolo “ilegal” y sin efectos jurídicos internacionales.