FundéuRAE: “leva”, mejor que “lev”

Con motivo de la introducción del euro en Bulgaria, se pueden ver frases en la prensa como “Hasta ahora, la moneda utilizada en Bulgaria es el lev”, “Es miembro de la Unión Europea desde 2007, pero hasta ahora tenía el lev como moneda nacional” o “El cambio del lev al euro se produce casi 19 años después de la adhesión de este país a la UE”.

Aunque en origen es el plural de la palabra búlgara “lev”, en español se emplea el sustantivo femenino “leva” para aludir con valor singular a la unidad monetaria de Bulgaria, cuyo plural es “levas” (igual que, por ejemplo, “vela” es en su origen latino un plural, pero en español es singular). El “Diccionario panhispánico de dudas” señala que esta opción es la recomendable, pero también se usa “lev” (plural “levs”), voz a la que le corresponde el género masculino y que se escribe en redonda, pues se considera adaptada.

Por ello, en los ejemplos, sin ser inadecuados, habría sido preferible escribir “Hasta ahora, la moneda utilizada en Bulgaria es la leva”, “Es miembro de la Unión Europea desde 2007, pero hasta ahora tenía la leva como moneda nacional” y “El cambio de la leva al euro se produce casi 19 años después de la adhesión de este país a la UE”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy