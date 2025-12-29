George Clooney, su mujer y sus dos hijos obtienen la nacionalidad francesa

En el documento, figuran, entre una larga lista de naturalizaciones, Clooney, nacido el 6 de mayo de 1961 en Lexington, en el Estado de Kentucky; Amal, el 3 de febrero de 1978 en Beirut; y sus hijos mellizos, nacidos los dos el 6 de junio de 2017 en Westminster (Londres).

La familia Clooney-Amal adquirió en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var (sureste de Francia).

"Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos... Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí", dijo a la radio pública 'France Inter' el realizador de 'Strangers in Paradise' (Extraños en el paraíso, 1984) y 'Coffee and Cigarettes'(2003).

En Francia, ha sido condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016.

Otra conocida figura del cine, el director estadounidense Jim Jarmusch reveló hace unos días que está en trámites para obtener la nacionalidad francesa.