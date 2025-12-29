Gobierno colombiano sube un 23,7 % el salario mínimo, que será de unos 535 dólares en 2026

El mandatario dijo en una alocución: "Pasamos a un salario mínimo vital familiar de 1.746.882 pesos (unos 468 dólares), que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7 %", a lo que se suman cerca de 250.000 pesos (unos 67 dólares) de subsidio de transporte, lo que da dos millones de pesos.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo redondeó las cifras y señaló que "el salario mínimo para 2026" será de 1.750.905 pesos y el subsidio de 249.095 pesos, los que dan exactos dos millones de pesos.

Según Petro, "el incremento se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias".

"Con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad", manifestó el presidente, quien reconoció que "habrá una presión sobre los precios", pero señaló que, según el economista italiano Piero Sraffa, "la inflación es una lucha por la democratización de la riqueza".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El aumento del 23,7 % del salario mínimo, incluido el auxilio de transporte, fue fijado de manera unilateral por el Gobierno luego de que fracasaran las negociaciones tripartitas con representantes de los empresarios y de los sindicatos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"De ahora en adelante que Colombia hable no solo de salario mínimo, sino de un salario mínimo vital familiar, y así hicimos las cuentas", subrayó Petro, quien mencionó incluso la Encíclica 'Rerum Novarum', promulgada en 1891 por el papa León XIII.

El aumento superó incluso las expectativas más pesimistas de los gremios y economistas colombianos, que desde hace varias semanas habían advertido de las consecuencias negativas que tendrá en la inflación y en el poder adquisitivo de los trabajadores por la indexación al salario mínimo de precios y tarifas.

"Como resultado de una decisión unilateral del Gobierno, se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana especialmente los relacionados con el efecto sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo, y hasta las finanzas públicas", manifestó en un comunicado el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master.

El dirigente agregó: "La inflación es, sin duda, una de las variables que más afecta a los ciudadanos más vulnerables", y señaló que "en un momento en el cual el Gobierno nos ha dicho que se encuentra en 'emergencia económica' se estima que cada 1 % de incremento salarial genera 400.000 millones de pesos (unos 107.000 millones de dólares) de gasto de público adicional".

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, manifestó que el aumento del salario mínimo para 2026 muy por encima de la inflación, que es del orden del 5 %, traerá consecuencias negativas también para el empleo.

"Este acto irresponsable que ha cometido el gobierno nacional, de subir desorbitadamente el salario mínimo sin antecedentes, muchas veces más que la inflación, va a traer consecuencias gravísimas para la economía y para los propios trabajadores que se van a ver amenazados por los altos costos de esos empleos", lo que acabará incrementando la informalidad.