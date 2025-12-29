Gran parte de EEUU despide 2025 en medio de una potente tormenta de nieve y lluvia helada

La tormenta, que desde el pasado 26 de diciembre ha trastornado el transporte aéreo con miles de cancelaciones de vuelos, abarca hoy desde el medio oeste superior del país hasta la región de los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

En el estado de Nueva York, la tormenta de hielo ha provocado cortes de electricidad a miles de hogares y numerosos accidentes vehiculares en el centro este del estado, y en la región de los Adirondacks, situada más al norte, donde el hielo en la calzada ha complicado seriamente la circulación en carreteras principales.

El sistema, descrito como un ciclón de gran intensidad, ha provocado condiciones de ventisca con fuertes nevadas en el medio oeste y los Grandes Lagos, mientras que en el interior de Nueva Inglaterra se registran lluvias heladas y aguanieve, que posteriormente cambiarán a lluvia conforme avance aire más cálido durante el día.

Las acumulaciones de nieve superarán ampliamente los 30 centímetros en sectores de los Grandes Lagos, especialmente a lo largo de la costa sur del lago Superior, donde podrían alcanzarse hasta 60 centímetros de nieve.

Las condiciones más severas se esperan en los Grandes Lagos centrales durante la mañana, antes de que el sistema comience a desplazarse hacia el sureste de Canadá.

Aunque la intensidad de la nieve disminuirá gradualmente a lo largo del día, se prevé que las nevadas persistan hasta el miércoles. En los Grandes Lagos inferiores, la lluvia asociada a un frente frío dará paso a nuevas nevadas durante la jornada.

La plataforma flightAware informa este lunes de demoras en más de 700 vuelos y la cancelación de un centenar más, especialmente en las zonas asociadas con nevadas y lluvias heladas.

Además de la nieve, el avance de un frente ártico pondrá fin abruptamente al reciente periodo de temperaturas récord en gran parte del país.

Las temperaturas máximas descenderán entre 17 y 22 grados Celsius respecto al día anterior en amplias zonas del centro del país.

El frente llevará consigo lluvias intensas y algunas tormentas eléctricas aisladas mientras se desplaza rápidamente por la costa este y Florida, antes de internarse en el Atlántico y el Golfo de México.

En el oeste del país, el panorama será mayormente tranquilo, con la excepción del sureste de Nuevo México y el suroeste de Texas, donde el extremo del frente ártico podría generar nevadas acumuladas superiores a 15 centímetros y condiciones cercanas a ventisca.

A pesar del frío generalizado en el este, los meteorólogos anticipan un rápido aumento de temperaturas en las planicies del norte y del centro del país a partir de esta noche y durante el resto de la semana, impulsado por un sistema conocido como 'Alberta clipper', que llevará aire más templado hacia esa región.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas, especialmente en las zonas con alertas por nieve intensa, hielo y vientos fuertes.