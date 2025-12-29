Incautan en Paraguay 4.000 litros de combustible tras presunto robo a barcaza importadora

El decomiso tuvo lugar en la madrugada (local) de este lunes cerca de las costas del Bañado Sur, una zona de humedales en Asunción -la capital del país- frente al río Paraguay, donde se suelen amarrar las barcazas que esperan la descarga de combustible en los puertos, señaló a EFE Chamorro.

El contralmirante indicó que el personal de la Prefectura General Naval detectó durante un patrullaje en el río "una embarcación menor", cuyos tripulantes y otras personas que estaban en la costa atacaron "a tiros" a los uniformados.

Chamorro aseguró que el ataque no dejó heridos y que al menos 12 personas huyeron luego de intentar hundir la embarcación, en la que fueron hallados "cuatro bidones cargados con mil litros" de combustible cada uno.

Este hecho, según el portavoz, es presumiblemente producto del "robo de combustible" a las "barcazas tanqueras que transportan" el carburante importado al país.

Según el jefe naval, la hipótesis de robo es su "primera línea investigativa", pero no descartó que se trate de "contrabando".

Paraguay no produce petróleo ni refinados en su territorio, por lo que prácticamente importa el 100 % de los hidrocarburos para el consumo interno a través de la hidrovía Paraguay-Paraná.

El Banco Central de Paraguay (BCP) informó que entre enero y noviembre pasado el país importó 1.606,9 millones de dólares en combustibles y carburantes.

La flota fluvial paraguaya es la tercera más grande del mundo con aproximadamente 3.000 embarcaciones, según el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay (Cafym).