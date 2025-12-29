Irán califica de “infundado y sin sentido” el reconocimiento de Somalilandia por Israel

“Dicho reconocimiento carece totalmente de fundamento y sentido. Reconocer una parte de un país independiente y parte del territorio somalí por un actor cuya propia existencia también es cuestionable es una acción destinada únicamente a fragmentar los países islámicos”, denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en una rueda de prensa.

El portavoz señaló que esta acción israelí va más allá de un simple intento de separar una parte de un país islámico e independiente y se evalúa como “parte de una estrategia para desestabilizar toda la región, incluyendo Asia Occidental, el Cuerno de África y el mar Rojo”.

Baghaei indicó además que Israel busca fragmentar los países islámicos y debilitar la seguridad regional en su beneficio. Asimismo, subrayó que estos movimientos evidencian, a su juicio, la “naturaleza contraria a la paz” de Israel y su tendencia a fomentar divisiones y conflictos en los países de la región.

El portavoz iraní enfatizó que no existe base alguna para este reconocimiento en el sistema de Naciones Unidas ni en el derecho internacional y destacó que la acción israelí ha sido rechazada de manera unánime por los países de la región, así como por la Organización de Cooperación Islámica (OCI), la Liga Árabe y la Unión Africana.

“Reconocer una parte del territorio de un país soberano como Somalia por un actor cuya propia legitimidad es cuestionada carece de cualquier base jurídica o política”, afirmó.

Ayer, la Liga Árabe, compuesta por 22 países, incluido Somalia, consideró en una reunión de emergencia en El Cairo que las acciones israelíes constituyen un "peligroso intento de reconfigurar el mapa geopolítico en el golfo de Adén y el mar Rojo, frente a las costas somalíes".

Somalilandia es un antiguo protectorado británico, autodeclarado independiente de Somalia —excolonia italiana— en 1991, tras el derrocamiento del presidente somalí Mohamed Siad Barre y el estallido de un prolongado conflicto civil en el país.

A pesar de operar como una entidad estable y autónoma durante más de tres décadas, con su propio gobierno, moneda y fuerzas de seguridad, Israel fue el primer país en reconocer a Somalilandia como un Estado soberano el pasado viernes.

El territorio de Somalilandia es íntegramente reclamado por Somalia, que la considera una parte inseparable de su territorio nacional y rechaza el reconocimiento de Israel de la región separatista.