Justicia española confirma penas por el "linchamiento" de Samuel Luiz, de origen brasileño

El TS también mantiene la decisión del Tribunal Superior de la región de Galicia de absolver por falta de pruebas a un cuarto procesado que había sido condenado en primera instancia como cómplice.

Los magistrados desestiman los recursos de casación tanto de las defensas de los tres condenados como de la Fiscalía y la acusación particular, estos últimos en contra de la absolución del cuarto acusado por la agresión grupal que causó la muerte a Samuel Luiz el 3 de julio de 2021 frente a la playa de Riazor de la ciudad gallega de La Coruña (noroeste).

"Fue un ataque sorpresivo (...), que desde el primer momento deja indefensa a la víctima, en una suerte de inexplicable linchamiento", indica el TS español, que tiene en cuenta la alevosía y la agravante de discriminación por motivo de orientación sexual en el caso del principal condenado, Diego Montaña.

Según los jueces del Supremo, fue "algo más que un abuso de superioridad, el desequilibrio era abrumador" entre los agresores y la víctima.

Ratifican así la pena de 24 años de prisión para Montaña por delito de asesinato con la citada agravante; de 20 años para Alejandro Freire García por asesinato, y de 20 años y medio para Kaio Amaral Silva Costa por asesinato y robo con violencia por la sustracción del teléfono celular de joven asesinado.

Los tres condenados tendrán, además, que indemnizar a los familiares de Samuel Luiz con más de 300.000 euros.