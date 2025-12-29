Mundo
29 de diciembre de 2025 - 14:10

La Bolsa de París sube un leve 0,10 % tras un largo parón navideño

París, 29 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este lunes con un leve 0,10 %, hasta los 8.112,02 puntos, tras un parón navideño de cinco días, en una nueva sesión con pocos movimientos y en el que las firmas relacionadas con la Defensa retrocedieron ante un posible acuerdo de paz en Ucrania.

Por EFE

De entre los 40 componentes del selectivo, 24 cerraron al alza, uno, sin cambios y 15, a la baja, en una jornada con un intercambio de acciones moderado, de 2.300 millones de euros.

El grupo de publicidad y relaciones públicas Publicis y Veolia subieron el 1,39 % y el 1,06 %, respectivamente. El fabricante de neumáticos Michelín aumentó el 1 %.

A la baja, cerraron el fabricante de motores de aviones Safran (-1,67 %), el grupo de lujo Kering (-1,52 %) y el fabricante automóvil Renault (-1,51 %).

Como Safran, el grupo de materiales de Defensa Thales terminó en rojo (-0,66 %) debido la posibilidad de que haya un acuerdo de paz en las próximas semanas entre Ucrania y Rusia, tras la reunión el domingo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ucraniano, Volodímir Zelenski.

