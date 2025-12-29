La Bolsa de París sube un leve 0,10 % tras un largo parón navideño

París, 29 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este lunes con un leve 0,10 %, hasta los 8.112,02 puntos, tras un parón navideño de cinco días, en una nueva sesión con pocos movimientos y en el que las firmas relacionadas con la Defensa retrocedieron ante un posible acuerdo de paz en Ucrania.