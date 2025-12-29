La bolsa de São Paulo baja un 0,25 % lastrada por la minera brasileña Vale

El corro paulista interrumpió así una secuencia de dos sesiones al alza, impactado también por la caída de los principales índices de Wall Street.

No obstante, camina para cerrar el año con una subida acumulada del 30 %.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,48 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,570 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la penúltima sesión del año, los operadores financieros se guiaron por la cautela.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el escenario internacional estuvieron atentos a las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, tras la última reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Brasil siguen de cerca el lío judicial por causa de la liquidación del Banco Master, decretada por el Banco Central de Brasil el pasado 18 de noviembre por un supuesto fraude millonario por parte del dueño de la entidad.

En este contexto, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los papeles de la petrolera Brava, que se anotaron un 5,0 % en medio de las oscilaciones de los precios del crudo.

Por el contrario, encabezaron las pérdidas los títulos del grupo educativo privado Cogna (-3,1 %) y la filial brasileña del Banco Santander (-2,7 %).

En rojo también cerro uno de los buques insignia de la plaza, la minera Vale, cuyas acciones ordinarias se depreciaron un 1,4 %.

El volumen negociado en la bolsa paulista rondó este lunes los 16.500 millones de reales (casi 3.000 millones de dólares/2.500 millones de euros al cambio de hoy), en 2,6 millones de operaciones financieras, valores ambos por debajo de los habituales.