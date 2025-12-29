La Bolsa española logra un nuevo máximo histórico cerca de 17.200 puntos al subir el 0,13%

El principal indicador del parqué español, el IBEX 35, ganó 22,9 puntos, ese 0,13 %, hasta 17.195,8 enteros, nuevo récord de cierre. A falta de dos sesiones para terminar el año, en este período acumula una subida del 48,3 %.

La Bolsa española, con la ayuda de la mayoría de los grandes valores y de las plazas europeas, conseguía un nuevo máximo histórico a pesar de la caída del 0,55 % del parqué neoyorquino al cierre nacional. El barril de petróleo Brent subía el 2,37 % y se cambiaba a 62,08 dólares.

De los grandes valores, solo cayó Banco Santander, el 0,23 %, mientras que Telefónica ganó el 0,84 %; Repsol el 0,63 %; Inditex el 0,25 %, Iberdrola el 0,22 % y BBVA el 0,2 %.