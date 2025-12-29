La falta de resultados marca el día después de unas cuestionadas elecciones en Birmania

Aunque medios locales han informado del triunfo de candidatos en algunos municipios, la mayoría pertenecientes al oficialista Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), el ente electoral -dirigido por personas afines al Ejército- no ha publicado un primer boletín.

La junta, a través del periódico 'The New Light Global of Myanmar', aseguró hoy que la primera fase de los comicios se completó "con éxito" en 102 de los 335 municipios del país asiático, con otras dos rondas de votación previstas el 11 y 25 de enero, dejando por fuera al menos 56 territorios que no son controladas por el Ejército.

En este sentido, el organismo electoral amplió el número de barriadas y sectores que no celebrarán votaciones debido a razones de seguridad, en medio del conflicto armado que mantiene el Ejército con guerrillas étnicas y grupos prodemocráticos que tomaron las armas en rechazo a la asonada.

Los medios oficialistas destacaron que un total 215 periodistas extranjeros de 61 medios internacionales viajaron a Birmania para cubrir las votaciones, principalmente en Rangún, la ciudad más poblada del país, y Naypidó, donde se asientan las oficinas de los poderes públicos.

En Rangún, donde el domingo se observaron electores a cuentagotas, los comercios operan con normalidad este lunes, sin ninguna celebración oficialista prevista ni manifestaciones en contra del Ejército, que invocando la llamada Ley de protección de las elecciones ha encarcelado a cerca de 300 personas en el último semestre, según organizaciones no gubernamentales.

La Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido que arrasó en los comicios de 2015 y 2020 y que fue ilegalizado por la junta, rechazó el domingo estos comicios, que había llamado a boicotear al señalarlos de fraudulentos, igual que la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Como el ente electoral nunca anunció el número de votantes llamados el domingo a las urnas, se desconoce el porcentaje de abstención registrado, un indicador que la oposición prodemocrática prevé usar como símbolo del rechazo a esta convocatoria de la junta.

Medios de comunicación independientes, casi todos censurados por el Ejército, aseguran que la junta ha obligado a los trabajadores públicos a demostrar que acudieron a las urnas, mostrando la tinta indeleble con la que se marcaba a cada elector después de completar su voto.

Un trabajador humanitario en Birmania dijo a EFE, bajo la condición de anonimato, que entre la noche del sábado y la noche del domingo se documentaron cinco explosiones cerca de centros de votación en el estado de Karenni y a las afueras de Rangún, sin reportes de heridos por el momento.

La misma fuente aseguró que se registraron protestas en dos prisiones de Rangún, donde se encuentran decenas de exparlamentarios que fueron apresados desde el golpe, mientras se desconoce la situación actual de la máxima líder de la LND, la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi.