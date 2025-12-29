La India reforzará su capacidad defensiva con propuestas de casi 8.800 millones de dólares

"El Consejo de Adquisiciones de Defensa (DAC), presidido por el ministro de Defensa, Rajnath Singh, ha aprobado la Aceptación de Necesidad (AoN) para diversas propuestas de los tres servicios, por un total de 790.000 millones de rupias", dijo el Ministerio de Defensa de la India.

En el Ejército de Tierra, se ha aprobado la adquisición del Sistema de Municiones Merodeadoras para los Regimientos de Artillería, de radares ligeros, cohetes guiados de largo alcance, sistemas de lanzadores de cohetes y de detección e intercepción de drones.

Para la Marina, se aprobó la adquisición de remolcadores de tracción de Bollard, radios de alta frecuencia y el arrendamiento de un sistema de aeronaves pilotadas en remoto.

"La incorporación de los remolcadores Bollard ayudará a los barcos y submarinos de la Armada en las maniobras de atraque y desatraque y en la maniobrabilidad en aguas confinadas o puertos", especificó el ministerio indio.

Para la Fuerza Aérea, se aprobó la adquisición del Sistema Automático de Registro de despegue y Aterrizaje, de misiles Astra Mk-II, de un simulador de misión completa y de kits de guía de largo alcance SPICE-1000.

El pasado 25 de septiembre, fuentes del ministerio indio de Defensa indicaron a EFE que la Marina de la India prepara una licitación de 9.600 millones de dólares para construir cuatro buques de asalto anfibio en uno de los mayores contratos de su historia naval, un proyecto al que aspira la compañía pública española Navantia como socia tecnológica.

El refuerzo de capacidades defensivas tiene lugar meses después de que la India y su vecino Pakistán librasen combates en su frontera, con intercambios de ataques con drones, misiles y artillería.