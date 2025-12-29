Las protestas por el deterioro económico en Irán se extienden a varias ciudades

Esta mañana en la capital iraní los comerciantes del Gran Bazar, en el sur de la ciudad, cerraron sus negocios y protagonizaron una movilización, informaron los medios oficiales del país como IRNA.

Los descontentos con la situación económica corearon lemas como “cierren, cierren”, instando a otras tiendas que estaban abiertas a que se unan a la protesta.

Los videos divulgados por activistas en redes sociales mostraron la presencia de fuerzas de seguridad en el lugar y se ha hecho viral la imagen de un hombre sentado en el suelo frente a ellos, cubriéndose la cabeza con su abrigo.

Las manifestaciones se extendieron a otros puntos de la ciudad, como los centros comerciales de telefonía móvil Alaeddin y Charsu, el mercado de electrodomésticos Amin Hozur, y de muebles Delevarán, entre otros.

Mientras otras imágenes mostraron a la gente gritar eslóganes contra las autoridades en una estación de metro de Teherán.

Con la caída del sol se registraron también concentraciones en otras ciudades del país como Malard (en la provincia de Teherán), Karaj (norte), Kermán (sureste), Zanyán y Hamadán (noroeste) y la isla de Qeshm (sur), acompañados de consignas contra la República Islámica como “muerte al dictador”, pero también de lemas promonárquicos como “Esta es la última batalla, Pahlaví volverá”, en referencia a la dinastía Pahlaví derrocada con la revolución islámica de 1979.

Algunos videos mostraron disparos de gases lacrimógenos en algunas de estas ciudades para dispersar a los manifestantes.

En el segundo día consecutivo de las protestas, la Guardia Revolucionaria advirtió a los participantes en un comunicado que se opondrá a “cualquier intento de sedición, caos o amenaza a la seguridad”.

Al mismo tiempo, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, afirmó que “medios de comunicación antiiraníes y organizaciones de seguridad extranjeras, a través de algunos de sus agentes internos, han estado presentes en algunas concentraciones para convertir las protestas en disturbios”.

Aun así, se reporta que los comerciantes continuarán este martes por tercer día sus protestas, mientras que el portal estudiantil Amirkabir anunció que los estudiantes de las universidades de Shahid Beheshti y Amirkabir de Teherán también protagonizarán una concentración.

Las manifestaciones comenzaron el domingo en varios centros comerciales de Teherán por la volatilidad de la moneda nacional, en constante caída ante divisas extranjeras, especialmente el dólar, por lo que los comerciantes consideran que no les conviene vender sus artículos, ya que reponerlos les costaría más.

La moneda iraní registró el domingo un nuevo mínimo histórico de 1.440.000 riales por dólar; pero este lunes se recuperó al cotizarse cada dólar a 1.360.000 riales.

Además, datos recientes del Centro de Estadísticas de Irán indican que la inflación punto a punto superó el 52 % entre noviembre y diciembre, lo que ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de la población.