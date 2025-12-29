Liberan a periodista turco condenado por supuestamente "amenazar" a Erdogan

Según informó la agencia turca Anadolu, el tribunal regional de apelaciones revisó la solicitud de liberación presentada por sus abogados y dictaminó que las pruebas del caso ya se habían reunido y que no había riesgo de fuga.

Además, tuvo en cuenta el tiempo que el arrestado ya ha pasado en prisión preventiva, desde su detención el 22 de junio pasado.

Se desconocen de momento las condiciones exactas en las que queda en libertad, a la espera del resultado de su apelación.

Altayli, un destacado comentarista de 63 años con una larga trayectoria en cargos directivos de medios turcos, fue detenido el pasado 22 de junio, después de que la fiscalía lo acusara de "realizar declaraciones amenazadoras" contra Erdogan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los programas de su propio canal de YouTube han atraído a cientos de miles de espectadores, convirtiéndolo en uno de los periodistas independientes más influyentes de Turquía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la emisión que motivó su arresto comentó una encuesta sobre la posibilidad de que Erdogan permaneciera en el poder de por vida, al tiempo que defendió que el electorado turco valora las urnas y dentro de una larga reflexión mencionó el pasado del Imperio otomano.

"Miren el pasado de esta nación. No hablo del pasado reciente, sino del remoto. Esta es una nación que ha estrangulado a su sultán cuando no le gustaba, cuando no lo quería. Algunos sultanes otomanos fueron asesinados, ejecutados, estrangulados o se hizo parecer que se suicidaron", dijo.

Sin embargo, ese fragmento sobre los sultanes otomanos que fueron asesinados o depuestos por rechazo popular, circuló en redes sociales sacado de contexto y como si fuera una amenaza a Erdogan por perfiles afines al Gobierno.

El 26 de noviembre fue condenado en primera instancia a cuatro años y dos meses de prisión por supuestamente "hacer comentarios amenazadores contra el presidente".

Altayli ha negado siempre haber amenazado al presidente ya ha sostenido reiteradamente que solo utilizó una referencia histórica.