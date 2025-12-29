Libertarios están "disponibles" para entrar al Gobierno de Kast pero ponen condiciones

"Nosotros estamos disponibles para ser parte de un Gobierno (...) para aportar sin perder nuestra identidad. No podemos respaldar políticas que fuesen contrarias a lo que es nuestra declaración de principios si es que estas se mantuviesen en el tiempo", indicó en rueda de prensa el presidente del partido, el diputado Johannes Kaiser.

Kaiser, quien quedó cuarto en la primera vuelta de las presidenciales del pasado noviembre y obtuvo el 13,9 % de los votos, afirmó que iniciarán el martes las negociaciones formales con el ultraderechista Partido Republicano de Kast.

"Hay políticas que están vigentes desde el Estado, que son políticas tremendamente ideológicas y que nosotros creemos que deben ser neutralizadas", apuntó el diputado.

Entre esas políticas impulsadas por el actual Gobierno progresista de Gabriel Boric, Kaiser enumeró las distintas iniciativas relacionadas con la educación sexual en las escuelas, así como el programa "Crece con Orgullo" para acompañar a niños y adolescentes cuya identidad de género no coincida con su sexo.

Kaiser fue una de las sorpresas de las pasadas elecciones, que Kast ganó en la segunda vuelta del 14 de diciembre, cuando se impuso por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara.

Antiguo aliado del presidente electo y con un discurso más bronco y extremo, Kaiser abandonó el Partido Republicano de Kast para formar el suyo propio a inicios de este año.

A diferencia de Kast, que en la campaña buscó mostrarse más moderado, Kaiser reivindica sin complejos la dictadura militar (1973-1990) y la llamada "batalla cultural" en temas como el aborto, el matrimonio igualitario o la eutanasia.

Kast, abogado ultracatólico de 59 años, se convertirá el próximo 11 de marzo en el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia y en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde la dictadura.