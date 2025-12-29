Los talibanes condenan el reconocimiento israelí de Somalilandia y lo tachan de ilegal

"El Ministerio de Asuntos Exteriores del Emirato Islámico de Afganistán condena enérgicamente el reconocimiento por parte del régimen israelí de la región de Somalilandia de la República Federal de Somalia como Estado independiente", declaró el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de facto talibán, Abdul Qahar Balkhi, en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

El portavoz sostuvo que la decisión israelí busca socavar la unidad de un país islámico y vulnera las normas internacionales, al tratarse —según afirmó— de “un intento de dividir Somalia y de una clara violación de su soberanía y de su integridad territorial, con posibles consecuencias negativas para la paz y la estabilidad regionales".

En este sentido, el ministerio rechazó cualquier validez legal de esta decisión, al considerar que carece de legitimidad y de base jurídica en el derecho internacional. "Este tipo de acciones no tienen absolutamente ninguna legitimidad ni base legal", concluyó.

El comunicado sitúa así la posición del Gobierno talibán en línea con la del Gobierno federal de Somalia y con la de la comunidad internacional, que sigue reconociendo a Somalilandia como parte del país pese a su autoproclamada autonomía desde hace décadas.

Israel reconoció oficialmente el viernes a Somalilandia como un "Estado independiente y soberano", el primer país en adoptar esta medida que ha provocado una amplia condena internacional, especialmente en África, el mundo árabe y China.

Somalilandia, que fue un protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene Constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré.