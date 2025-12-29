Los ucranianos ven pocos avances hacia la paz tras la reunión entre Zelenski y Trump

Las dos cuestiones pendientes del plan de paz de 20 puntos en el que Ucrania ha estado trabajando junto con Estados Unidos son el futuro de la región oriental del Donbás, que Rusia quiere controlar por completo, y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia.

Si bien las garantías de seguridad, que proporcionará Estados Unidos, están casi completamente acordadas, aún no se ha determinado su duración, ya que Ucrania pretende ampliarla de los 15 años inicialmente ofrecidos a 30 o más años.

"La reunión no ha dado resultados concretos", reaccionó Vitali Portnikov, un analista político, que cuenta con más de un millón de suscriptores en su canal de YouTube.

Pero, según él, no es un mal resultado lo ocurrido en Florida, ya que Rusia esperaba, antes de la reunión, que Trump lograra obligar al presidente Zelenski a aceptar la demanda de Moscú sobre las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, parte de las cuales siguen bajo control ucraniano.

Zelenski no ha cedido a la presión, mientras que Trump tampoco ha mostrado signos de irritación, señaló Portnikov.

"Un resultado realmente positivo es que la presión estadounidense sobre Ucrania se ha ido debilitando", afirmó.

Aunque se desconoce el contenido exacto de las posibles garantías de seguridad de Estados Unidos a Ucrania, que éstas deban ver la ratificación por el Congreso es el principal logro de las negociaciones, escribió el politólogo Vadim Denisenko en sus redes sociales.

Según Zelenski, las eventuales garantías de seguridad también contarán con la aprobación de los parlamentos de los socios europeos.

"A diferencia del Memorándum de Budapest, que era un compromiso político (adquirido en 1994 a cambio de que Ucrania renunciara a su arsenal nuclear), es probable que estas garantías tengan el estatus de tratado internacional vinculante", subrayó Denisenko.

Aunque Trump y Zelenski describieron las conversaciones como productivas, la pregunta clave para muchos ucranianos es cómo todo esto contribuye a poner fin a la guerra.

Trump, tras una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, previa a la reunión con Zelenski, afirmó que el líder ruso quiere que Ucrania tenga éxito y está dispuesto a cooperar con ella en el sector energético, desconcertaron a muchos ucranianos.

El optimismo de Trump "contradice la realidad en el frente", ya que Moscú sigue bombardeando ciudades ucranianas e infraestructuras críticas, escribe el medio ucraniano 'Focus', donde señalan que no habrá una paz rápida.

"Putin quiere desesperadamente destruir Ucrania y vive bajo ciertas ilusiones sobre la fragilidad de la defensa de Ucrania", señaló el politólogo Denisenko.

Él prevé que Putin intentará prolongar las negociaciones todo lo posible sin provocar la ira de Trump, a la espera de que la defensa ucraniana colapse.

Si bien Zelenski ha dejado claro que la mayoría de los ucranianos rechazan renunciar a Donbás, es probable que Estados Unidos y Rusia finalmente obliguen a Ucrania a ceder la región, según Denisenko.

Sin embargo, la decisión final dependería de un referéndum, y Zelenski ha reiterado que la consulta sería crucial para una paz justa.

"Los ucranianos, que son los que más han sufrido en esta guerra, deberían estar satisfechos con el formato del acuerdo para poner fin a la guerra", subrayó el presidente de Ucrania en su cuenta de Telegram.

"No creo que estas conversaciones nos lleven a ninguna parte", dijo a EFE Solomia Dudik, una vecina de Leópolis (oeste) cuyo marido falleció en combate el año pasado.

Ella desconfía de las intenciones rusas y considera que todo dependerá de la capacidad de Ucrania y sus socios para detener a los invasores en el frente.

Al insistir en que Ucrania ceda Donbás, Putin trata de sembrar la división interna en Ucrania, afirmó el lunes Oleksandr Merezhko, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano.

"Las conversaciones de Florida no han cambiado nada. Putin no renuncia a sus exigencias de rendición por parte de Ucrania", comentó a la agencia de noticias Interfax-Ucrania.

Según Merezhko, Ucrania no puede ceder su "fortaleza" en el este y Zelenski busca, "con mucha paciencia y diplomacia", explicar a Trump el peligro de la "provocación" de Putin.

El hecho de que el presidente ruso mantenga su rechazo a las propuestas de Trump y siga atacando la infraestructura y a la población significa que "no tiene ningún sentido comunicarse con él", sugirió Merezhko.

"Creer que Putin cambiará y empezará a comportarse adecuadamente es una gran ilusión, al igual que es una ilusión pensar que se puede llegar a un acuerdo con él", concluyó.