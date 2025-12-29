Marruecos también expresa su rechazo al reconocimiento israelí de Somalilandia

En un comunicado, una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí expresó su "condena categórica a todo atentado al territorio de este país árabe hermano".

La misma fuente expresó su "apoyo a la posición nacional de la República Federal de Somalia y la aspiración de su pueblo a la unidad, seguridad y estabilidad".

El reconocimiento israelí a Somalilandia el viernes pasado generó rechazo internacional de actores como China, que expresó su "firme oposición", y de Irán, que lo calificó de "infundado y carente de sentido" así como de una maniobra para desestabilizar amplias zonas de la región, desde el Cuerno de África hasta Asia Occidental y el mar Rojo.

Esas reacciones se produjeron después de que La Liga Árabe -formada por 22 países, incluida Somalia- afirmase el domingo que el reconocimiento constituye un "atentado" contra la seguridad regional, e instó a aplicar a Israel "medidas jurídicas, económicas, políticas y diplomáticas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy