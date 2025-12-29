México logra la recuperación de 2.158 objetos arqueológicos y culturales en 2025

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que la entrega de los objetos fue resultado de la buena cooperación que tiene con los citados países.

Asimismo, precisó que a través de la Consultoría Jurídica, ha hecho entrega formal este año de 1.843 objetos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Archivo General de la Nación (AGN) que, por ley, “están facultados para protegerlos, conservarlos y resguardarlos”.

Las acciones, señaló la dependencia, son reflejo de la prioridad que otorga el Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, “a la recuperación del patrimonio histórico, y de su compromiso por preservar la herencia cultural de las y los mexicanos, promover los derechos de las comunidades indígenas y combatir el tráfico ilícito de bienes culturales”.

Finalmente, afirmó que las piezas recuperadas representan un testimonio invaluable de la riqueza de los pueblos originarios de México “y contribuyen al estudio y mejor comprensión de las culturas prehispánicas en nuestro país”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A nivel global, las embajadas y consulados de México han recuperado más de 16.000 piezas culturales desde el mandato del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), cuando comenzó el plan de restitución de subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que aparecen objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, México han intensificado las demandas ante gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.