Milán baja un 0,38 % en la penúltima sesión del año, atenta a la negociación sobre Ucrania

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share perdió un 0,34 %, hasta los 47.144,01 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 449 millones de acciones por un valor de 2.258 millones de euros (unos 2.655 millones de dólares al cambio).

La apertura de la última semana del año estuvo marcada por los números rojos y por las noticias sobre las negociaciones que encabeza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para terminar la guerra en Ucrania.

En terreno negativo, destacaron Telecom Italia (-2,17 %), el grupo de defensa Leonardo (-1,96 %), los astilleros Fincantieri (-1,72 %) o la petrolera Saipem (-1,36 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el lado de las ganancias, figuraron los laboratorios Diasorin (3,00 %), la red de cobros Nexi (1,72 %) y la productora de bebidas Campari (1,10 %).