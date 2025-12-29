Noboa anuncia que líder de grupo disidente de las FARC está siendo trasladado a Ecuador

"Se acabó su libertad 'bajo fianza'. Gracias al trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación con Emiratos Árabes Unidos, alias 'El Gerente', líder de los Comandos de la Frontera, objetivo de alto valor, está en camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares en Alto Punino", escribió Noboa en X.

A los Comandos de la Frontera se les atribuye la matanza de once militares ecuatorianos en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal realizado en mayo pasado en la zona de Alto Punino, situada entre las provincias amazónicas de Orellana y Napo, donde también murieron tres de los atacantes.

"Creía que era intocable porque gobiernos pasados lo protegían, se equivocó. La Cárcel del Encuentro lo espera", agregó en referencia a la prisión de máxima seguridad del país, emblema de su lucha contra la delincuencia, adonde han sido trasladados -entre otros- los delincuentes más peligrosos del país.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló este lunes que 'el Gerente' "huyó, se escondió, creyó que estaba a salvo. No lo estuvo. El Estado lo fue a buscar y lo trajo de vuelta".

"Gran trabajo del Centro Nacional de Inteligencia y de Policía Nacional. Aquí todos los criminales van a pagar por el daño causado al Ecuador. Vamos por todos", aseveró en X.

En septiembre pasado, la Justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva contra quince personas detenidas en el marco de un operativo en el que se incautaron 103 bienes presuntamente de los Comandos de la Frontera.

Además, la orden prohibió la enajenación de bienes muebles e inmuebles y el congelamiento de las cuentas de los involucrados en el sistema financiero nacional, indicó entonces la Fiscalía.

En el caso denominado "Comandos de la Frontera", las quince personas están procesadas porque se presume que lavaron activos por más de 354 millones de dólares, indicó el Ministerio Público, que añadió que para las cinco personas jurídicas procesadas, se ordenó la suspensión temporal de actividades y la intervención de la entidad correspondiente.

Noboa aseguró entonces que se trataba del "mayor golpe a las economías criminales en la historia de Ecuador: más de trescientos millones de dólares en bienes incautados a los 'Comandos de la Frontera', disidentes de las FARC".

Reimberg anotó que la organización delictiva se dedicaba presuntamente al lavado de activos, principalmente en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia y Perú, y que era liderada por el 'gerente', miembro "activo y presunto líder del grupo armado 'Comandos de la Frontera', quien es responsable de la muerte de policías, militares y civiles", dijo.