Presidente israelí niega haber hablado con Trump sobre el indulto de Netanyahu

"No ha habido ninguna conversación entre el presidente Herzog y el presidente Trump desde que se presentó la solicitud de indulto", recoge el comunicado de Herzog.

Las palabras de Herzog llegan después de que Trump durante su comparecencia junto a Netanyahu de este lunes en Florida asegurara que su indulto "está de camino".

En su comunicado, el presidente israelí asegura que mantuvo hace unas semanas una conversación "con un representante de Trump, quien preguntó" sobre la carta que el mandatario estadounidense envió a principios de noviembre pidiéndole que le concediera el indulto a Netanyahu.

"Durante dicha conversación, se explicó la etapa del proceso en que se encuentra actualmente la solicitud y que cualquier decisión al respecto se tomará de acuerdo con los procedimientos establecidos. Esto se comunicó al representante del presidente Trump, tal como lo declaró públicamente el presidente Herzog en Israel", concluye el comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Netanyahu solicitó formalmente el pasado 30 de noviembre al presidente Herzog el indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El veredicto del presidente israelí sobre el indulto no se espera que llegue hasta dentro de unos meses, puesto que se trata de un proceso complejo y largo.