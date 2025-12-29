Putin asegura que la "liberación" del Donbás, Jersón y Zaporiyia avanza según lo previsto

"La liberación de Donbás, Zaporiyia y Jersón se está llevando a cabo por etapas, de acuerdo con el plan de la operación militar especial", dijo Putin en una reunión con la cúpula militar, la segunda en dos días y en la que se congratuló por el ritmo de la ofensiva del ejército.

El jefe del Kremlin afirmó que tras la toma de las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, las fuerzas rusas eliminan a las tropas enemigas que fueron rodeadas en esa zona y, simultáneamente, "desarrollan una ofensiva en dirección a las fronteras estatales", en referencia a la frontera de la anexionada región de Donetsk con el territorio ucraniano.

En este sentido, destacó que las perspectivas de la conquista de todo el territorio del Donbás son buenas.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, general Valeri Guerásimov, señaló, por su parte, que Kiev no está realizando acciones ofensivas en ninguno de los sectores del frente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Han centrado sus esfuerzos en fortalecer sus defensas e intentan frenar nuestro avance mediante contraataques en zonas concretas y el uso masivo de drones", detalló Guerásimov a Putin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El general ruso aseguró que el ejército está avanzando también en Zaporiyia, donde su principal objetivo es la capital regional del mismo nombre.

"Las tropas de la agrupación Dniépr avanzan hacia la ciudad de Zaporiyia y han liberado la localidad de Lukianivske", incidió Guerásimov.

Además, continúan los combates callejeros en la ciudad de Oréjiv, a una hora de distancia de la ciudad de Zaporiyia, dijo.

"Las tareas de liberación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Zaporiyia y Jersón, continuarán según lo previsto", aseveró.

Mientras, el comandante de la agrupación Dniépr, Mijaíl Teplinski, afirmó que las tropas rusas se encuentran ahora a unos 15 kilómetros del extrarradio de Zaporiyia.

La reunión de Putin con altos cargos militares tiene lugar en la antesala de su segunda llamada telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, que se producirá "muy pronto", según confirmó esta mañana el Kremlin.

Trump se reunió el domingo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Florida, tras lo que ambos señalaron avances hacia un acuerdo de paz, aunque sin cerrar ningún pacto y reconociendo que quedan por resolver "cuestiones espinosas".