Putin y Trump comparten rechazo a cese el fuego temporal en Ucrania, según el Kremlin

"Los presidentes de Rusia y Estados Unidos se atienen en general a puntos de vista análogos respecto a que la variante propuesta por los ucranianos y los europeos de un cese el fuego temporal con la excusa de los preparativos de un referendo u otras excusas solo conduce a una prolongación del conflicto y la reanudación de los enfrentamientos", dijo el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

El asesor de la Presidencia rusa informó que ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica por iniciativa de la Casa Blanca, durante la cual "Trump escuchó con atención las valoraciones rusas sobre las perspectivas reales de acercanos a acuerdos".

Ushakov recalcó que para el cese definitivo de las hostilidades, "se requiere, ante todo, de la decisión política responsable y valiente de parte de Kiev (...) sobre el Donbás".

"Tomando en cuenta la situación en el frente, tendría sentido que el régimen de Kiev tomase esa decisión sin dilación", señaló.

Además, el asesor del Kremlin señaló que Putin aceptó la propuesta de Trump de crear dos grupos de trabajo para continuar trabajando en la solución del conflicto ucraniano y añadió que a principios de enero se ofrecerá más información al respecto.

Trump afirmó que sostuvo este domingo una conversación telefónica "muy productiva" con su homólogo ruso, antes del encuentro con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, hoy a la 1:00 p.m., con el presidente Zelenski de Ucrania", indicó Trump en su red TruthSocial donde suele hacer anuncios.