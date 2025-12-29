Rusia asegura que sus tropas han entrado en la estratégica ciudad de Limán, en Donetsk

"Unidades militares del grupo Zapad avanzan activamente en la ciudad de Krasni Limán (nombre ruso de Limán)", declaró Valeri Guerásivov en una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Mientras, el comandante de las agrupación afirmó que el ejército ha entrado en la localidad desde varios puntos.

Los militares rusos afirmaron en la reunión con Putin que hoy mismo concluyó la toma de las localidades de Bogoslavka y Dibrova, en las inmediaciones de Limán, uno de los nudos ferroviarios más importantes del Donbás.

La toma de estas localidades mejora la posición de las tropas rusas, que siguen acercándose hacia el bastión ucraniano de Sloviansk, ciudad que fue protagonista de los primeros combates en el este de Ucrania en 2014.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De este modo Rusia continúa sus esfuerzos por tomar por completo la región ucraniana de Donetsk, anexionada en 2022, adentrándose en el cuarto año de guerra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata de la segunda reunión de Putin con la cúpula militar rusa en dos días. En el encuentro anterior, que tuvo lugar el sábado, el jefe del Estado Mayor le comunicó la toma de las localidades de Huliaipole, la que era la segunda ciudad más grande de la región de Zaporiyia, y de Mirnograd, en Donetsk.