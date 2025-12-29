Se elevan a 3.950 las hectáreas arrasadas por los incendios en la Patagonia de Argentina

Según informó la Agencia Federal de Emergencias, el incendio ya contenido en Puerto Café, sobre el lago Méndez, dentro del parque nacional los Alerces, en la sureña provincia argentina de Chubut, ha afectado a 287 hectáreas, sin variaciones respecto al domingo último.

En el lugar trabaja personal de la Agencia Federal de Emergencias y del parque nacional.

El otro foco de incendio, también contenido, está en Monte Bagual, en la sureña provincia de Río Negro, donde la superficie afectada se elevó a 3.062 hectáreas, de acuerdo a las cifras actualizadas difundidas este lunes por la Agencia Federal de Emergencias.

Personal de esa agencia, bomberos, policías y miembros del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro trabajan en Monte Bagual.

Este incendio se desató el pasado 23 de diciembre por una quema de pastizales en un establecimiento agropecuario sin autorización, en plena temporada de máximo riesgo por sequía y altas temperaturas.

A estos focos se sumó otro incendio en la provincia de Neuquén (suroeste), desatado este domingo en un establecimiento agropecuario, donde se quemaron 600 hectáreas.

Según informó este lunes el Gobierno de Neuquén en un comunicado, se desplegó en el lugar un operativo con 50 personas y cuatro medios aéreos que logró contener el incendio en la noche del domingo.

"Se originó aparentemente por una negligencia. Ayer (domingo) el fuego avanzó 600 hectáreas en cuestión de minutos. Es impresionante la velocidad con la que corre sobre el pastizal seco; los brigadistas nos decían que era imposible de parar", afirmó este lunes la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna.