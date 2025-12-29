Taiwán advierte de demoras en vuelos internacionales por maniobras con fuego real de China

En un comunicado, la Administración de Aviación Civil (CAA) de Taiwán señaló que 84 vuelos domésticos programados para este martes fueron cancelados, incluidos 68 con destino a Kinmen y 16 a Matsu, dos archipiélagos administrados por Taipéi y situados a escasos kilómetros de la costa suroriental china.

La CAA indicó que, con el fin de garantizar la seguridad del tráfico aéreo, en los vuelos internacionales de salida, llegada y tránsito previstos para hoy, que suman 857 en total, "se utilizarán procedimientos de guiado de control del tráfico aéreo para evitar las zonas de peligro o se publicarán rutas alternativas como medida de respuesta".

Estos ejercicios, denominados 'Misión Justicia-2025' y que se extenderán hasta las 18:00 horas (10:00 GMT) de hoy, fueron lanzados en la víspera por el Ejército chino como una señal de "advertencia" contra las "fuerzas externas" que busquen "interferir" en la cuestión taiwanesa.

Durante el primer día de maniobras, Pekín simuló varios escenarios de conflicto, entre ellos ataques a objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas, bloqueo de puertos y áreas clave y ejercicios para lograr la "superioridad aérea regional", en los que participaron bombarderos, cazas, destructores, fragatas y drones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ejército chino ya confirmó este martes el inicio del segundo día de simulacros bélicos en los alrededores de la isla, en un contexto de creciente tensión entre Pekín y Washington y Tokio a cuenta de Taiwán.