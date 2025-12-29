Taiwán denuncia que áreas de maniobras chinas están dentro de sus aguas territoriales

En una comparecencia de prensa recogida por la agencia CNA, el teniente general Lien Chih-wei evitó precisar cuál sería la respuesta de Taipéi en caso de que Pekín empleara munición real este martes dentro de las aguas territoriales de Taiwán, que son aquellas comprendidas dentro de las 12 millas náuticas desde su costa.

El mando castrense se limitó a declarar que los soldados de primera línea seguirían las reglas de enfrentamiento del Ejército y "responderían de manera apropiada".

"El Ejército ha establecido reglas de enfrentamiento y matrices de autorización a nivel estratégico, operativo y táctico, describiendo medidas de respuesta que incluyen informes, advertencias, monitoreo y seguimiento", afirmó.

Estos ejercicios, denominados 'Misión Justicia-2025' y que se extenderán hasta las 18:00 horas (10:00 GMT) de hoy, fueron lanzados en la víspera por el Ejército chino como una señal de "advertencia" contra las "fuerzas externas" que busquen "interferir" en la cuestión taiwanesa.

Durante el primer día de maniobras, Pekín simuló varios escenarios de conflicto, entre ellos ataques a objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas, bloqueo de puertos y áreas clave y ejercicios para lograr la "superioridad aérea regional", en siete zonas aéreas y marítimas en torno a la isla autogobernada.

En la misma rueda de prensa, el portavoz militar taiwanés Sun Li-fang tachó de "irresponsable" el plan del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) de ejecutar maniobras con fuego real en estas zonas, y denunció que tales acciones elevarían aún más las tensiones en la región.

El EPL, por su parte, confirmó este martes el inicio del segundo día de simulacros bélicos en los alrededores de la isla, en un contexto de creciente tensión entre Pekín y Washington y Tokio a cuenta de Taiwán.