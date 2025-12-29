Tres muertos en el sur de España a causa de las lluvias torrenciales

Dos de los fallecidos fueron encontrados este lunes después de ser arrastrados por fuertes corrientes fluviales en las provincias mediterráneas de Granada y Málaga, en la región de Andalucía.

Un grupo de vecinos localizó el cadáver de un joven motorista desaparecido el domingo tras cruzar un arroyo de Íllora, localidad de Granada.

Según informaron fuentes de las fuerzas de seguridad, el cuerpo, arrastrado por el agua, apareció a unos tres kilómetros del lugar donde desapareció.

Trataba de atravesar el cauce en moto con un amigo, que se salvó y alertó a los servicios de emergencia.

Otra persona fue encontrada también hoy sin vida después de desaparecer en Alhaurín el Grande (Málaga), informaron las fuerzas de seguridad.

Acompañaba a otra persona, que también falleció, en una furgoneta arrastrada el sábado pasado por el caudal crecido de un río.

El vehículo fue encontrado volcado en el cauce, pero sin ninguno de los ocupantes dentro, dos varones de 53 y 54 años.

Las lluvias intensas, que tienden a remitir, han causado inundaciones y numerosos daños materiales y han obligado a desalojos de viviendas tanto en Andalucía como en las regiones también costeras de Murcia y Valencia, éstas en el sureste peninsular español.