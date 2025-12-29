Trinidad y Tobago amplía el registro de migrantes que generó miedo a deportaciones masivas

Alexander declaró a EFE que la ampliación del registro permitirá al Estado distinguir entre los migrantes que suponen una amenaza y los que trabajan honestamente y aportan valor a la sociedad.

"Si eres un migrante que contribuye al bienestar de esta nación, te consideraremos de forma diferente y no te deportaremos", aseveró el ministro.

Además, el titular de Seguridad subrayó que tomará medidas enérgicas contra la explotación de los trabajadores extranjeros que contribuyen a la economía del país.

Hasta ahora, los permisos de los migrantes registrados vencían el 31 de diciembre de 2025, y el Gobierno trinitense, liderado por Kamla Persad-Bissessar, había indicado que renovaría solo 727 de las 4.237 solicitudes.

Esta ampliación de la medida se basa en un programa de registro de migrantes que se puso en marcha por primera vez en 2019, cuando el Gobierno concedió una amnistía única que permitió a los migrantes venezolanos indocumentados regularizar su situación tras una fuerte afluencia relacionada con la crisis política y económica en Venezuela.

Esa iniciativa permitió el registro de más de 16.000 venezolanos y esta vez el registro estará abierto a los migrantes indocumentados de todas las nacionalidades que residen actualmente en Trinidad y Tobago.

"Hay venezolanos aquí que son delincuentes", enfatizó Alexander, añadiendo que el objetivo es identificar claramente quién contribuye y quién no y no se aceptarán solicitudes de delincuentes.

"Al fin y al cabo, lo que intentamos es identificar quién es quién y qué contribución puede aportar a este buen país nuestro. Si están cometiendo delitos, entonces se vayan. Hagan todo lo posible por marcharse casi de inmediato", remarcó el titular de Seguridad Nacional.

Asimismo, advirtió que el proceso de registro no debe considerarse una oportunidad para que los nuevos migrantes entren ilegalmente en el país y alertó que quienes lo intenten se enfrentarán a "todo el peso de la ley".

Según Alexander, los migrantes que soliciten el registro deberán demostrar que han estado trabajando y contribuyendo económicamente.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil acogieron con satisfacción la iniciativa.

Angie Ramnarine, coordinadora del Grupo de Apoyo a los Migrantes de La Romaine, expresó a EFE que el registro es un paso positivo, pero hizo hincapié en la necesidad de una planificación adecuada.

A su juicio, "necesitamos lugares adecuados y una recopilación de datos adecuada".

Por último, Ramnarine describió el marco ampliado como "un soplo de aire fresco" y una oportunidad para avanzar hacia un sistema migratorio más ordenado y humano.

Un memorándum gubernamental filtrado, con fecha del pasado 27 de octubre, reveló que el Ministerio de Seguridad Nacional instruyó detener a todos los extranjeros indocumentados y mantenerlos en el Centro de Detención de Inmigrantes "hasta su repatriación".

Desde que se hizo público el documento, los migrantes reportaron un aumento de la presencia policial.

Trinidad y Tobago se encuentra, además, bajo estado de emergencia desde el pasado 18 de julio, para enfrentar a una red criminal que presuntamente tiene el objetivo de atentar contra altos funcionarios.

Esta medida, que ya se ha prorrogado dos veces, otorga a la Policía y las Fuerzas de Defensa mayores prerrogativas para arrestar a sospechosos, realizar registros y entrar en propiedades sin orden judicial.