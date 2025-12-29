Trump mantiene una llamada "positiva" con Putin tras su reunión con Zelenski

"El presidente Trump ha concluido una llamada positiva con el presidente Putin en relación con Ucrania", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en X.

Esta es el segundo contacto telefónico que mantienen Trump y Putin en las últimas 24 horas. El estadounidense y el ruso tuvieron una "buena y muy productiva" conversación antes de la reunión con el ucraniano.

El encuentro entre ambos mandatarios llegó después de que Zelenski sostuviera una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania.

El republicano recibió este domingo al ucraniano en su residencia de Florida, donde se encuentra pasando las fiestas navideñas, para seguir avanzando en un acuerdo que ponga fin a la guerra de Ucrania, que ya se extiende casi cuatro años.

Tras más de tres horas reunidos, Trump y Zelenski explicaron que lograron avances, aunque no lograron cerrar ningún pacto porque hay "cuestiones espinosas" aún por resolver.

Según dijeron, más de "95 %" de los 20 puntos del plan de paz están resueltos, pero algunas cuestiones como el futuro de la región del Donbás o un posible alto el fuego están retrasando el acuerdo.

El plan de paz de 20 puntos, que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.

Ambos líderes avanzaron que Rusia y Ucrania acordaron crear "grupos de trabajo" compuesto por los principales colaboradores de Trump para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania "en las próximas semanas", pero no especificaron detalles de los encuentros.

Pese a las comunicaciones positivas de Trump, el ministro de Exteriores del país, Serguéi Lavrov, afirmó este lunes que las fuerzas ucranianas intentaron atacar anoche con drones una de las residencias de Putin y aseguró que "reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia" tras el incidente.