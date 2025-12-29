Trump quita peso a las nuevas maniobras militares de China en torno a Taiwán

"Tengo una excelente relación con el presidente (chino) Xi (Jinping), y él no me ha dicho nada al respecto. Ciertamente estoy al tanto (de las maniobras), pero él no me ha comentado nada, y no creo que vaya a hacerlo", aseguró Trump al ser preguntado por medios durante una rueda de prensa conjunta ofrecida en su residencia de Florida con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El republicano insistió en que no ve peligro alguno en estas nuevas maniobras, que incluyen el despliegue de aviones, buques de guerra o artillería de largo alcance: "No. Nada me preocupa. Nada en absoluto", dijo.

"Llevan 20 años realizando ejercicios navales en esa zona. Ahora la gente lo interpreta de forma un poco diferente, pero de hecho, los ejercicios anteriores eran de mayor envergadura que los actuales", sentenció Trump sobre los ejercicios que Pekín ha llamado 'Misión Justicia-2025'.

Las maniobras se extenderán hasta las 18.00 hora local (10.00 GMT) del martes, y se concentran en siete zonas aéreas y marítimas cercanas a Taiwán, donde las fuerzas chinas han llevaron a cabo entrenamientos con fuego real a lo largo del lunes.

En comparación con anteriores ensayos bélicos, estos ejercicios abarcan áreas más amplias del Estrecho y de la costa oriental de Taiwán, lo que supone un "estrechamiento del cerco" en torno a la isla que "permitiría a las fuerzas navales y aéreas chinas aproximarse desde múltiples direcciones", afirmó Zhang Chi, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de China, al rotativo oficialista Global Times.

El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, isla que se autogobierna de manera independiente de Pekín desde 1949, declaró que había puesto en marcha un centro de respuesta y desplegado fuerzas "adecuadas" para "proteger la libertad y la democracia" y salvaguardar la soberanía taiwanesa.