29 de diciembre de 2025 - 16:30

Trump sobre el ataque a la residencia de Putin: "No me gusta, no es bueno"

Washington, 29 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó este lunes el ataque ucraniano, denunciado por Moscú pero desmentido por Kiev, a una residencia del presidente ruso Vladimir Putin, quien ha dicho que esta acometida podría llevarle a revisar su postura sobre algunos acuerdos alcanzados con Ucrania en negociaciones previas.

Por EFE

"No me gusta. No es bueno. Me he enterado esta mañana. ¿Saben quién me lo ha contado? El presidente Putin me lo ha contado. Temprano por la mañana me dijo que había sido atacado. No es algo bueno", dijo Trump a los medios al inicio de su encuentro de hoy en su residencia de Mar-a-Lago con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.