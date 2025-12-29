Un gato de monte o jaguarundi regresa a su hábitat en Panamá tras un año de rehabilitación

El pequeño felino, denominado también yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) y que habita zonas de gran cobertura boscosa desde el sur de Norteamérica a Suramérica, fue "el primer animal atendido" en la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre de MiAmbiente, según un comunicado del Gobierno panameño.

Ingresó en la clínica el 23 de diciembre de 2024 en condiciones que requerían "atención veterinaria inmediata y cuidados especializados, por ser animales dependientes de sus madres", y tras recibir un seguimiento en varias fases, que incluyó comprobar que ya podía cazar por sí solo, se certificó que estaba listo para su liberación.

"Es un símbolo del impacto positivo que tiene la inversión en el cuidado de la fauna silvestre en Panamá, ya que cada caso exitoso de reinserción contribuye directamente a la salud de los ecosistemas y deja claro el interés del país en la conservación de su biodiversidad", afirmó el titular de MiAmbiente, Juan Carlos Navarro.

Ubicada dentro del frondoso Parque Nacional Camino de Cruces, la clínica pública ha llegado a atender a más de 750 animales traficados, heridos, enfermos o con un comportamiento domesticado por haber sido mascotas desde temprana edad, dificultando la supervivencia en su hábitat natural.

El jaguarundi, de pequeña cabeza y larga cola, que no tiene manchas ni tampoco rayas, con un pelaje que va desde negro, gris a rojizo-marrón, es uno de los seis felinos silvestres que habitan en Panamá, según estudios.

El nivel de amenaza sobre esta especie es de "preocupación menor", según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).