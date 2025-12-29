Un incendio forestal afecta a más de 280 hectáreas de campo en Uruguay

Este es el cuarto día de combate a un incendio que se inició el pasado viernes y se reactivó la mañana del domingo.

"Se trata de un incendio con presencia de combustible fino y medio, principalmente vegetación nativa y sectores de pastizales", informó el ente y aseguró que el siniestro viene "siendo monitoreado y combatido de forma permanente".

Bomberos aclaran que, desde un punto de vista técnico, no se trata de un "incendio fuera de control", pero sí de uno activo "con algunos focos de mayor intensidad".

Aseguran, por otra parte, que "al día de hoy no existe riesgo inmediato para viviendas ni para centros poblados".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Fuerza Aérea Uruguaya y la Armada Nacional también colaboran en la extinción de este incendio, con el uso de helicópteros y drones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las altas temperaturas y la baja humedad que el país ha registrado en los últimos días ha dificultado la tarea de Bomberos.

Otro incendio de campo ocurrido el fin de semana en el lado noroeste de Montevideo, afectó a al menos 60 hectáreas, tampoco dañó viviendas ni causó heridos, según informaron desde la Dirección Nacional de Bomberos a Agencia EFE.