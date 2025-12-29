Una ONG denuncia que más de 3.000 migrantes murieron en 2025 al intentar llegar a España

De las 3.090 personas que perecieron hasta el pasado 15 de diciembre, 192 eran mujeres y 437 eran menores de edad, explica la ONG en el informe 'Monitoreo Derecho a la Vida 2025'.

El mayor número de víctimas mortales, 1.906, se produjo en la ruta atlántica, entre el continente africano y las islas Canarias, debido al tránsito de barcazas de gran capacidad, mientras que otras 1.037 perecieron en el mar Mediterráneo.

La ONG detectó 303 naufragios, de los que 121 ocurrieron entre Argelia y las Baleares, la ruta migratoria que más tránsito de embarcaciones de migrantes tuvo este año, superior a la atlántica hacia las islas Canarias.

A pesar del notable descenso de llegadas y de fallecidos, Caminando Fronteras advierte de la apertura de una nueva ruta desde Guinea Conakry, más lejana y peligrosa si cabe y en la que viajan mujeres y menores de edad.

En el estrecho de Gibraltar también se constató un aumento de las tentativas de llegada a nado y de naufragios, con 139 víctimas, de las cuales el 24 % eran niños y adolescentes.

El número total de fallecidos supone, no obstante, un descenso significativo en comparación con los más de 10.000 de 2024, reflejo de la disminución de las llegadas irregulares por mar a las Canarias.

Hasta mediados de diciembre, según el Ministerio del Interior, las llegadas irregulares de migrantes a España bajaron un 40,4 % respecto a 2024, con una caída aún más acusada en el caso de las Canarias, donde fue del 59,9 %.

Según Helena Maleno, coordinadora de la investigación, el descenso de fallecidos no es consecuencia de una mayor protección del derecho a la vida, sino un decrecimiento estadístico porque las barcas que se hunden en la ruta argelina tienen un menor tamaño que las barcazas que viajan a Canarias.

Insiste de nuevo la ONG en que parte de estas tragedias se producen por "la insuficiente activación de los dispositivos de rescate y por la externalización del control y la gestión fronteriza hacia terceros países, dinámicas que incrementan la vulnerabilidad y la desprotección de las personas durante los trayectos migratorios".