Unión Europea y el PNUD impulsan soluciones de enfriamiento sostenible para América Latina

La iniciativa regional financiada por la Unión Europea a través de su programa Euroclima, con una inversión total de 3,3 millones de dólares, también busca sentar las bases para establecer un sistema orientado a la producción centralizada de agua fría, que se distribuya a los usuarios a través de una red cerrada de tuberías.

Este modelo puede emplear diversas fuentes y tecnologías, lo que lo convierte en una solución de enfriamiento flexible y adaptable a entornos urbanos e industriales, lo que es especialmente relevante en un contexto global marcado por la crisis climática, destacó el PNUD en un comunicado.

Durante el acto de lanzamiento participaron 73 representantes de organizaciones del sector público, privado, académico, cooperantes, multilaterales y de la sociedad civil dominicanos.

El modelo de "Distritos de Frío" ofrece múltiples beneficios derivados de su escala, que permite alcanzar altos niveles de eficiencia energética y reducir paulatinamente el uso de refrigerantes contaminantes. Al centralizar la producción de frío, disminuye la demanda máxima sobre la red eléctrica, contribuye a su estabilidad y reduce la necesidad de nuevas inversiones en generación.

La oficina de la ONU aseguró que el mundo enfrenta una "crisis del enfriamiento" debido al aumento sostenido de las temperaturas, el crecimiento acelerado de la población, la urbanización y la mejora continua de los niveles de vida.

Estos factores han incrementado "significativamente" la necesidad de sistemas de climatización, especialmente en regiones con climas cálidos y en países en desarrollo donde la demanda energética sigue creciendo.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), la demanda energética asociada al aire acondicionado podría triplicarse para 2050, y el número de equipos instalados aumentaría de 1,6 a 5,6 mil millones.

Esto exigiría una capacidad eléctrica equivalente a la actual combinada de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, configurando un desafío significativo para los sistemas energéticos y los esfuerzos de mitigación climática.

Ante este panorama, prosiguió el documento, la comunidad internacional ha asumido compromisos como la eliminación progresiva de los hidrofluorocarbonos (HFC) mediante la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, un paso decisivo para reducir el impacto de refrigerantes altamente contaminantes, y que también se encuentra en implementación en la República Dominicana por un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el apoyo del PNUD.

Estas proyecciones refuerzan la urgencia de avanzar hacia tecnologías de enfriamiento más limpias, eficientes y sostenibles.

Euroclima es un programa de la Unión Europea que fortalece la cooperación con América Latina y el Caribe para impulsar una transición "verde" y "justa" en la región.

Como parte de la estrategia Global Gateway, el programa trabaja con 33 países socios y organizaciones regionales para crear las condiciones habilitantes para inversiones sostenibles, facilitar el acceso a financiación climática y promover el intercambio de conocimientos en sectores prioritarios como la transición energética, bioeconomía, movilidad sostenible y gestión del agua.