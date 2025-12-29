Zelenski dice que Zaporiyia y territorios ocupados por Rusia están pendientes para la paz

"Quedan dos cuestiones pendientes: la central nuclear de Zaporiyia, cómo funcionará, y la cuestión de los territorios", dijo Zelenski este lunes en unas declaraciones recogidas por la agencia ucraniana 'Ukrinform'.

"Son dos cuestiones que quedaron pendientes en el documento de 20 puntos. Por eso dije que el plan está listo en un 90 %, porque no hay acuerdo en dos puntos", abundó el líder ucraniano tras su encuentro el domingo en Florida con Trump.

El domingo, Zelenski y Trump proyectaron un mensaje de avances hacia la paz, aunque no cerraron un pacto y tampoco resolvieron "cuestiones espinosas" pendientes, según los términos del líder estadounidense.

El encuentro llegó después de una llamada entre Trump y Putin, y tras varias reuniones entre Zelenski y funcionarios del Ejecutivo de Trump.

Zelenski y Trump adelantaron que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear "grupos de trabajo" compuestos por los principales colaboradores del presidente estadounidense para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania "en las próximas semanas".

La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, se encuentra ocupada por Rusia en el marco de la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

Estimaciones recopiladas por el proyecto académico estadounidense 'Russia Matters', vinculado a la prestigiosa Universidad de Harvard, señalan que Rusia controla alrededor del 20 % del territorio ucraniano (incluida la ilegalmente anexionada en 2014 península de Crimea) tras una invasión de cuyo inicio se cumplirán cuatro años en febrero.