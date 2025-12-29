Zelenski habla con Merz, Stubb y Rinkėvičs sobre los resultados de la reunión con Trump

Zelenski publicó en su cuenta de Telegram tres mensajes para informar de esas conversaciones con el trío de líderes europeos, a los que agradeció su implicación en los actuales esfuerzos diplomáticos para avanzar hacia la paz en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

"Gracias Friedrich por tu asesoramiento y constante coordinación", escribió Zelenski sobre su conversación con el canciller alemán.

En esa conversación se abordó lo que el presidente de Ucrania llamó "falsedad" de Moscú, en una alusión a las noticias de un supuesto ataque ucraniano contra una residencia del jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, del que dio cuenta este lunes el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

"Moscú está tratando de perturbar la diplomacia y justificar la prolongación de la guerra. Putin debe acostumbrarse a la idea de que debe poner fin a la guerra, los ataques y el derramamiento de sangre", señaló Zelenski.

"El hecho de que los rusos ahora estén tratando de interrumpir el progreso con otra noticia falsa solo confirma la calidad de nuestras reuniones y comunicación con la parte estadounidense", apuntó el presidente ucraniano en el mensaje en el que informó de la conversación con el jefe de Estado letón.

"Aunque los rusos están difundiendo noticias falsas para justificar sus ataques contra Ucrania y prolongar aún más esta guerra, las principales agencias de inteligencia del mundo deben disponer de información veraz", agregó Zelenski al dar cuenta de la conversación con Stubb.

"Estamos preparando nuevas reuniones en Europa, y es importante que todo sea lo más significativo posible y que juntos contrarrestemos los intentos rusos de perturbar la diplomacia", indicó Zelenski.

Según Zelenski, la reunión del domingo con Trump sirvió, entre otras cosas, para confirmar "garantías de seguridad fuertes" de Estados Unidos a Ucrania y plantear un paquete de apoyo para el país invadido una vez termine la guerra.