Al menos 225 hombres detenidos en operación contra la violencia machista en Brasil

La acción, iniciada en la noche de lunes y aún en marcha, movilizó a cerca de 1.700 agentes, para cumplir en diversos municipios del estado 1.400 órdenes de captura expedidas por la Justicia, según el comunicado de la Secretaría de Políticas para la Mujer de São Paulo.

La iniciativa busca ampliar la visibilidad de las políticas públicas para las mujeres y fortalecer la red de protección y autonomía del género.

Entre enero y octubre de este año se registraron 207 feminicidios en São Paulo, un incremento del 6 % en comparación con el mismo período de 2024 y el mayor número desde 2015.

El número de feminicidios presenta una tendencia al alza en los últimos años en Brasil.

Según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, en 2024 cuatro mujeres fueron víctimas de feminicidio por día en el país sudamericano, un número que puede ser mayor por los casos que son subnotificados o clasificados como homicidios.

En total 1.492 mujeres murieron violentamente en Brasil por razones de género (17 más que en 2023).

El dato representa el mayor número ya registrado desde 2015, cuando la nación promulgó la llamada Ley del Feminicidio para incorporar este crimen al Código Penal diferenciándolo del homicidio común.

El Fórum también señala que a otras 3.870 intentaron matarlas por el hecho de ser mujeres -un 19 % más que el año anterior- y que unas 56.900 sufrieron violencia sicológica (+6,3 %).