Alemania pide transparencia y honestidad para el "proceso de paz" en Ucrania

"Impulsamos el proceso de paz. Ahora se necesita transparencia y honestidad por parte de todos, también de Rusia", indicó Merz en su cuenta de la red social X.

Merz expresó dicho mensaje tras participar en lo que presentó como una "ronda de consultas" con socios europeos y canadienses del grupo conocido como "Formato de Berlín".

La petición de transparencia y honestidad de Merz llegó en un momento en el que Kiev acusa a Moscú de inventar noticias sobre un ataque ucraniano contra una residencia del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que un ataque frustrado de Ucrania tuvo por objetivo una residencia de Putin.

"En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod", según Lavrov, que fue citado por las agencias rusas.

Lavrov agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se produjeron víctimas ni daños por la caída de fragmentos.

Este martes, las autoridades de Kiev, incluido el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, insistieron en denunciar que esas afirmaciones son falsas.

"Ha pasado casi un día y Rusia aún no ha aportado ninguna prueba plausible que respalde sus acusaciones sobre el supuesto 'ataque de Ucrania a la residencia de Putin'. Y no lo harán. Porque no hay ninguna. Ese ataque no ha tenido lugar", indicó Sibiga.

"Rusia tiene un largo historial de afirmaciones falsas, es su táctica característica. Por ejemplo, Rusia afirmó que no atacaría Ucrania a principios de 2022. También suelen acusar a otros de lo que ellos mismos planean hacer. Nunca se debe dar por bueno lo que dicen", subrayó el jefe de la diplomacia ucraniana.