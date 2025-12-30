Argentino condenado a casi 6 años de cárcel en España por apuñalar a su mujer con un cúter

Los hechos ocurrieron en Alicante (este de España) en octubre de 2024, cuando el condenado le asestó las puñaladas en el pecho y abdomen a la mujer en el interior de su coche, tras llevar a los hijos que tenían en común al colegio, mientras le decía que si no estaba con él, "no estaría con nadie", según relata la sentencia.

La víctima consiguió salir del vehículo y poco después un agente de la Policía Nacional vio lo que estaba sucediendo y puso fin a la agresión machista.

La Audiencia de Alicante, donde se juzgó el caso, considera al acusado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa con agravante de discriminación de género y de parentesco, además del atenuante de reparación del daño, pues el procesado había depositado 1.100 euros para hacer frente a posibles indemnizaciones antes de la celebración del juicio.

La resolución judicial añade al tiempo en prisión la medida de alejamiento a una distancia mínima de 500 metros de la víctima durante quince años, así como otros siete años de libertad vigilada y la retirada de la patria potestad de sus dos hijos.

Además, el cumplimiento de la pena podrá conmutarse por la expulsión del territorio español en el momento en el que cumpla la mitad de su duración.

Este fallo se puede recurrir ante un tribunal superior, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).