Autoridades mexicanas emiten alerta tras robo de cilindro con gas cloro

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, este cilindro fue sustraído de un pozo del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) del municipio de Morelia, en el occidental estado de Michoacán, e informó que el nivel de toxicidad del contenido “es alto y puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel”.

La alerta, difundida por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), fue dirigida a las Unidades de Protección Civil de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, ante la posibilidad de que el cilindro sea trasladado o comercializado fuera de Michoacán.

De acuerdo con el comunicado, el contenedor fue robado del pozo ‘El Retiro’, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva González, en Morelia.

La autoridad precisó que se trata de un cilindro con capacidad de 68 kilogramos, color gris aluminio, con número de serie 7107830Y, y con un nivel de contenido aproximado de 50 % de su capacidad total.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para su localización, la SSPC señaló que policías estatales y municipales realizan recorridos en chatarreras, terrenos baldíos y negocios donde pudiera venderse el producto o el material del cilindro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, con apoyo de la Guardia Nacional, “se harán revisiones en carreteras que cruzan la entidad”, y se notificó por correo electrónico a las Unidades de Protección Civil de los estados donde podría localizarse.

La dependencia también reportó la difusión en medios y redes sociales de las características del cilindro y de números de emergencia, y exhortó a que, en caso de hallazgo, la ciudadanía no lo manipule, se aleje de inmediato y avise a las autoridades.