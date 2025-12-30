Bahamas registra una disminución del 30 % en el número de asesinatos en 2025

En una conferencia de prensa televisada, Munroe informó que se han registrado este año 83 asesinatos, en comparación con los 120 contabilizados en 2024 en el país, con una población de poco más de 400.000 habitantes.

"Todavía no estoy satisfecho con las cifras. Todavía hay demasiados delitos violentos, teniendo en cuenta que tengo 57 años y recuerdo cómo era mi infancia", dijo, en alusión a que había mucha menos violencia en Bahamas hace décadas.

La cifra de asesinatos más baja de los últimos años fue en 2020, cuando se registraron 73 casos, una reducción que se debió a los estrictos confinamientos y toques de queda establecidos durante la pandemia de la covid-19.

Munroe afirmó que el Gobierno del primer ministro Phillip Davis se ha mantenido firme en su plan de cinco pilares contra el delito, que abarca desde prevención y vigilancia policial a rehabilitación.

Este plan incluye un aumento de la dotación policial y la mejora de la tecnología de las fuerzas del orden, medidas para agilizar el proceso judicial y reducir la acumulación de casos, y la ampliación de los programas de rehabilitación para delincuentes.

El ministro de Seguridad Nacional también hizo referencia a las continuas inversiones en prevención, entre ellas centros comunitarios y programas juveniles, así como a los cambios legislativos.

Al respecto, Munroe afirmó que la legislación antipandillas, aprobada en 2024, que aumentó los castigos por ser miembro de bandas, también contribuyó a esta disminución en el número de asesinatos.

Una persona implicada en una actividad relacionada con una banda en Bahamas puede ser castigada con una multa de 100.000 dólares o una pena de cárcel de hasta 25 años. Además, cualquier miembro implicado en un acto que provoque una muerte se puede enfrentar a cadena perpetua.