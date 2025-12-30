Berlín pide moderación y diálogo ante las maniobras chinas en torno a Taiwán

"El Gobierno federal hace un llamamiento a la moderación y al diálogo", indicó en un comunicado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.
"Estamos preocupados por los recientes ejercicios militares de China en torno a Taiwán. Estos ejercicios aumentan las tensiones y afectan a la estabilidad en el estrecho de Taiwán", precisó el portavoz, que señaló la importancia de ese corredor marítimo para la seguridad y la prosperidad regional e internacional.
El estrecho de Taiwán es un espacio comercial clave, en particular para los semiconductores, esenciales para industrias como la del automóvil, un sector importante para la actividad económica de Alemania, la mayor economía del Europa y la tercera a nivel mundial.
China elevó este martes la presión militar sobre Taiwán en el segundo y último día de las maniobras 'Misión Justicia-2025', con ejercicios de fuego real de largo alcance al norte y al sur de la isla.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Por su parte, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, prometía "contramedidas firmes" frente a las "provocaciones" del "independentismo" taiwanés y a las ventas de armas de Estados Unidos a Taipéi.