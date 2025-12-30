Cancillería de Perú está a la expectativa de visita de presidente electo de Chile en enero

"Estamos terminando de concertar la fecha de la visita, probablemente sea una visita de un día", dijo el canciller sobre el viaje de Kast, anunciado para la primera quincena de enero próximo, en entrevista con la agencia estatal Andina.

De Zela agregó que está planeado que Kast sostenga una reunión con el presidente interino de Perú, José Jerí, con otras autoridades peruanas y también indicó que "tendrá interés en conversar con algunos empresarios".

Sin embargo, sobre la posibilidad de que Jerí viaje a la asunción de mando de Kast, el próximo 11 de marzo, el ministro respondió que "en cuanto se reciban (las invitaciones), el presidente tomará una decisión".

El canciller de Perú recordó que están en "una coordinación muy activa con los países fronterizos" para tener "un análisis común de cuál es el problema que se presenta en nuestras fronteras" y ver "cómo podemos cooperar, cómo podemos coordinar para que las fronteras de todos los países que limitan con el Perú estén perfectamente protegidas, resguardadas".

Asimismo, la coordinación entre naciones vecinas busca que "haya protocolos de entendimiento entre las policías de ambos países, entre las fuerzas armadas, entre las autoridades migratorias, para evitar que se produzca alguna crisis", como la ocurrida hace varias semanas en la frontera con Chile con el intento de ingreso de migrantes indocumentados procedentes de ese país.

De Zela informó que Perú tiene "entendimientos específicos con cada uno de los países y procuramos contar con medidas unificadas en todas las fronteras".

Por otro lado, el canciller dijo que la anunciada visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se realizará "un poquito más adelante, antes de finalizar el primer trimestre del próximo año".

De Zela añadió que en la visita que hizo a EE.UU., a inicios de este mes, Rubio le indicó que en los primeros días de enero llegará a Perú el nuevo embajador de Estados Unidos en Perú.