Consejero oficialista del CNE de Honduras: "No puede haber declaratoria de resultados hoy"

Ochoa, que representa al oficialista Partido Libre en el CNE, indicó a periodistas que "no puede haber declaratoria el día de hoy (...), yo no prestaré ni alquilaré ni venderé mi firma que le pertenece al pueblo para validar y justificar una nueva usurpación de la voluntad popular".

Enfatizó que los resultados que emita el órgano electoral sin procesar la totalidad de las actas y resolver las impugnaciones "es nula y carece de toda validez legal".

Las elecciones generales han sido empañadas por la demora, por problemas técnicos, administrativos, agrias polémicas entre los tres magistrados del CNE y riñas en el Centro Logístico Electoral, entre otros, mientras se espera para hoy, que vence el plazo, para que el ente electoral dé a conocer los resultados finales. De los comicios faltan los resultados de alcaldías y diputados.

El funcionario arremetió contra los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE y representante del Partido Liberal, y Cossette López, del Partido Nacional, y Carlos Cardona (suplente), a quienes acusó de emitir resoluciones "espurias e ilegales" que violentan la Ley Electoral, tras proclamar el 24 de diciembre al conservador Nasry 'Tito' Asfura como presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos.

Señaló que los tres consejeros proclamaron un presidente electo sin procesar 306 actas, correspondientes a 132.006 votantes, y advirtió sobre 4.468 urnas pendientes de escrutinio especial, de las cuales 2.620 corresponden a diputados y 1.848 a alcaldías, además de 288 impugnaciones sin resolver y tres solicitudes de nulidad del proceso electoral.

"Hoy se cierne sobre la voluntad popular una nueva amenaza", alertó Ochoa, quien sostiene que Hall y López pretenden replicar la declaratoria presidencial en los niveles legislativo y municipal bajo las mismas condiciones.

El consejero oficialista afirmó que pretender declarar resultados finales de las alcaldías y diputados sin contabilizar todas las actas y sin resolver los recursos e impugnaciones representa "una usurpación de la voluntad popular".

Ochoa adelantó que, de repetirse la dinámica del nivel presidencial en el resto de los cargos, presentará una denuncia ante el Ministerio Público (Fiscalía) para que se formulen "de inmediato" requerimientos fiscales contra quienes buscan "usurpar la voluntad popular".

Destacó también que es "intolerable la manipulación que ha existido en esta elección. No solo es intolerable, sino que quienes la cometieron han incurrido en delitos, que vamos a denunciar y condenar, y esperamos que el Ministerio Público los persiga y no deje que prescriban".

El ente electoral no ha informado aún la hora en la que dará a conocer los resultados finales de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, para lo cual tiene plazo hasta la medianoche de este martes.

Los hondureños acudieron a las urnas para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.