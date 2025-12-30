Corea del Sur abre el acceso público el principal diario norcoreano

Rodong Sinmun podrá ser leído libremente en una veintena de localizaciones, entre bibliotecas públicas y otros centros designados, según una orden del Ministerio recogida por la agencia de noticias surcoreana Yonhap. No obstante, el acceso a la versión digital del diario seguirá bloqueado.

"El Gobierno seguirá ampliando el acceso público a la información sobre Corea del Norte, permitiendo que los ciudadanos puedan acceder libremente a ella y evaluar y juzgar la situación del Norte basándose en su nivel de conciencia maduro", afirmó a la prensa el viceministro de Unificación, Kim Nam-jung.

Hasta ahora, según Yonhap, Rodong Sinmun y otras publicaciones norcoreanas estaban clasificadas como un "material especial" y únicamente estaban disponibles en algunos centros, obligando a los potenciales lectores a verificar su identidad y declarar por qué querían acceder a ellas.

La medida anunciada hoy se enmarca en un plan más general para facilitar el acceso a páginas web norcoreanas, incluyendo la de la agencia estatal KCNA, mientras Seúl y Washington buscan reiniciar el diálogo con Pionyang, que sostiene que no negociará mientras el requisito de la desnuclerización siga sobre la mesa.

